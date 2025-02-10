みずほ銀行は１０日、大企業向け貸出金利の目安となる長期プライムレート（最優遇金利）について、２月分を前月から０・２０％引き上げ、年２・２０％にすると発表した。１２日から適用する。長プラの引き上げは６か月連続で、２００９年４月以来、１５年１０か月ぶりの高水準となる。