５人組ガールグループ「ＩＬＬＩＴ（アイリット）」のＭＯＫＡ、ＩＲＯＨＡが１０日、都内で「ラロッシュポゼトーンアップＵＶアンバサダー就任発表会」に出席した。皮膚科学に基づいたスキンケアブランド。敏感肌用のスキンケアＵＶ「ＵＶイデアＸＬプロテクショントーンアップローズ＋」の商品にちなみ「今年はね返したいもの」を尋ねられたＭＯＫＡは「２月１４日に日本初のオリジナル曲をリリースするんですけ