◆第５９回スーパーボウルイーグルス４０―２２チーフス（９日、米ルイジアナ州ニューオーリンズ）米プロフットボールＮＦＬの王者を決める第５９回スーパーボウルは９日（日本時間１０日）、米ルイジアナ州ニューオーリンズのシーザーズ・スーパードームで行われ、ナショナル・カンファレンス（ＮＦＣ）のイーグルスが４０―２２でアメリカン・カンファレンス（ＡＦＣ）のチーフスを下し、７季ぶり２度目の優勝を果たした。