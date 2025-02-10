@onefiveが、3カ月連続リリースの第2弾となる最新曲「KAWAII KAIWAI」を2月14日に配信リリースする。 （関連：@onefive、10万人の観客を熱狂の渦へ“日本代表”として立った台湾大規模フェスを振り返る） 本楽曲は、2月9日から始まった、3月26日発売のミュージックカード『ｍore than kawaii』リリース決定記念イベントにて初披露されたもの。世の中に蔓延している“可愛い”に対して、“可