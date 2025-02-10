Image: Shutterstock どんなにポテンシャルが高くて便利なツールも、使う人と使い方次第ってことなんでしょうね。Google（グーグル）がスーパーボウルで展開しているGeminiのCMキャンペーン、トラブル続きでまだまだ落ち着きそうにありません。最初は「またAIが幻覚（ハルシネーション）でも見たのか？」と思われていたんですが、フタを開けてみたら、Geminiは無関係だったというオチみたい