プロバスケットボールB1長崎ヴェルカは8日と9日、アウェーでファイティングイーグルス名古屋と対戦しました。 ８日のGAME1は、ヴェルカのブラントリーが自身のBリーグキャリアハイとなる39得点の活躍を魅せるなど、89-85で競り勝ち、前節に続いて連勝とします。 迎えた9日のGAME2。 第1クオーター序盤に9連続得点を挙げたものの、その後はゴール下から得点を重ねら