五島市で基幹作物のひとつ「葉タバコ」の種まきが行われました。 肉眼では見えないほどの小さな種を水で溶かし、ジョーロで均等にまいていきます。 JAごとうでは去年から、作業の効率化やコスト削減が期待できる品種に切り替え、栽培しています。 （西九州たばこ耕作組合 福江連絡所 道脇 実喜夫代表） 「生産者は年々少なくはなってきているが、みんなで力を合わせて頑張っていきたい」 去年は5月の豪雨・強