2月8日、京都競馬場で行われた2R・3歳未勝利（ダ1900m）は、岩田望来騎乗の1番人気、オーレアミスト（牡3・栗東・友道康夫）が勝利した。1/2馬身差の2着にリアルサファリ（牝3・栗東・小崎憲）、3着に2番人気のパーフェクト（牡3・栗東・松下武士）が入った。勝ちタイムは2:03.1（良）。好位から力強く抜け出す単勝1.6倍、岩田望来騎乗の1番人気、オーレアミストが断然のが支持に応えた。レースではスタートを決めると、好位の