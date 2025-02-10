女優・藤山直美（66）、高島礼子（60）が初共演する名作舞台「かたき同志」が8月30日、大阪新歌舞伎座で開幕する（9月21日まで）。同作は1985年の初演以来、再演を重ねる傑作で同劇場では2013年、藤山と三田佳子（83）の顔合わせで大ヒットした。江戸の下町で居酒屋を切り盛りする、かめ（藤山）と、呉服問屋の女主人・お鶴（高島）。育った環境も気質もまったく違う2人の息子と娘が結婚することになり、大騒動が巻き起こる