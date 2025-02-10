【ローザンヌ（スイス西部）＝船越翔】若手ダンサーの世界的登竜門である第５３回ローザンヌ国際バレエコンクールの決選が８日、スイス・ローザンヌのボーリュー劇場で行われ、群馬県太田市の安海（やすうみ）真之介さん（１８）が３位、両親が日本人でドイツ在住の繁田（はんだ）ライアンさん（１８）が６位、東京都新宿区の浜崎ほのさん（１５）が７位に入った。日本人が３位以内に入るのは３年ぶり。安海さんは身長１メート