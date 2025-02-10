★駅近厳選グルメ＜人形町駅＞★寒い冬でも行きやすい！駅から徒歩5分圏内にある魅力的な駅近グルメを厳選！今回の舞台は中央区日本橋にある「人形町駅」！【出演者】小峠英二・山崎育三郎・古川雄大・井森美幸 ★今回ご紹介した店舗★?もつ鍋やましょう・もつ鍋＜しょうゆ味＞ １８５０円〜（１人前）?ふぐとちゃんこの店 元淳・ふぐさし &