10日午前、神奈川県茅ヶ崎市の住宅で火事があり現在も延焼中です。いまのところ逃げ遅れやけが人がいるという情報は入っていません。【映像】燃え上がる炎と立ち上る黒煙…現場の様子住宅の屋根を突き破って激しく炎と黒煙があがっています。10日午前10時40分ごろ、茅ヶ崎市松浪で「火事です」と119番通報がありました。警察などによりますと燃えているのは2階建ての住宅とみられ、ポンプ車など9台が消火にあたっていますが、