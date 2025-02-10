現在放送中のNHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」（NHK総合、日曜午後8時ほか）。その次回放送分となる、第７回「「好機到来『 籬（まがき）の花』」のあらすじが公式サイトにて公開されました。＊以下2月16日放送回のネタバレを含みます。大河ドラマ第64作となる『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』は、“江戸のメディア王”として時代の寵児になった、”蔦重”こと蔦屋重三郎が主人公。蔦重を演じるのは、NHKドラマ初出演と