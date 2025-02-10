日本小児科学会などによりますと、「エコーウイルス11型」とは、かぜの原因となるウイルスの一つで、多くの場合は感染しても無症状ですが、赤ちゃんが感染すると心筋炎や髄膜炎などの重い疾患を引き起こすおそれがあります。国立感染症研究所などによりますと、去年8月以降、東京などで生まれてまもない赤ちゃんが急性肝不全などを発症して亡くなり、「エコーウイルス11型」が検出されたケースが3件あったということです。こうした