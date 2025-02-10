俳優の竜星涼さんは2月8日、自身のInstagramを更新。俳優で歌手の錦戸亮さんとのツーショットを披露し、反響を呼んでいます。【実際の投稿：竜星涼、10年ぶりの再会ツーショットを披露】「またドラマみたくなった」竜星さんは「10年ぶりの平ちゃん〜〜〜!!大木ですよ！大木！覚えてなかったらごめんねごめんね〜」とつづり、写真を1枚投稿。錦戸さんとの笑顔あふれるツーショットを披露しました。2人は2014年放送のドラマ『ごめん