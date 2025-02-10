10日午前、神奈川県茅ケ崎市の住宅で火事があり、現在も延焼中です。今のところ逃げ遅れやけが人がいるという情報は入っていません。住宅の屋根を突き破って激しく炎と黒煙が上がっています。10日午前10時40分ごろ、茅ケ崎市松浪で「火事です」と119番通報がありました。警察などによりますと、燃えているのは2階建ての住宅とみられ、ポンプ車など9台が消火にあたっていますが今も延焼中です。逃げ遅れやけが人の情報は