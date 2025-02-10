時事問題から身のまわりのこと、『婦人公論』本誌記事への感想など、愛読者からのお手紙を紹介する「読者のひろば」。たくさんの記事が掲載される婦人公論のなかでも、人気の高いコーナーの一つです。今回ご紹介するのは兵庫県の70代の方からのお便り。夫婦で住んでいた家を更地にし、小さな家を建てたことから「理想の庭」作りが始まったそうで――。* * * * * * *映画のような《理想郷》5年前、夫と住んでいた家を更地にして小さ