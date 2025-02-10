ソニー生命保険は、全国の20〜59歳の男女4700人（各都道府県100人）を対象に「47都道府県別 生活意識調査」を実施し、その結果を発表しました。調査期間は、2024年10月18〜28日の11日間です。本記事では、「倹約家」が多い都道府県ランキングを紹介します。【10位までのランキング結果を見る】2位：福岡県2位は「福岡県」でした。調査では、福岡県民の60％が「自分は倹約家だと思う」と回答し、全国で2番目に高い結果となりました