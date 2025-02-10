演劇の世界で時代を切り拓き、第一線を走り続ける名優たち。その人生に訪れた「3つの転機」とは――。半世紀にわたり彼らの仕事を見つめ、綴ってきた、エッセイストの関容子が聞く。第36回はテノール歌手の笛田博昭さん。今では歌劇の名優と言える笛田さんだが、オペラとの出会いは高校2年の時。そこから、翌年にコンクール優勝、音大合格と快進撃は続き――。（撮影：岡本隆史）【写真】オペラ『ラ・ボエーム』1幕の舞台セットで