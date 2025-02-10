先日、読者より以下の相談が届きました。「株を買うのによいタイミングがわかりません。時期や時間帯でよし悪しがあれば知りたいです」（40代）買いたい株は見つかるものですが、「いつ買えばよいか」が分からないと、なかなか買えないですよね。買えないまま株価が上がってしまうこともしばしばあり、筆者も何度も悔しい思いをしました。そこで本記事では、株を買うタイミングを見計らう方法について、3つの判断材料をご紹介しま