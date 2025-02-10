石破茂首相は米ワシントンで現地時間7日（日本時間8日）に行われた日米首脳会談で、トランプ米大統領に土産として金のかぶと飾りを贈った。林芳正官房長官は10日の記者会見で「トランプ氏のご家族、とりわけ孫の健やかな成長に対する願いをこめて贈呈した」と説明。あわせて、石川県の伝統工芸品、九谷焼も渡したことも明らかにした。石破茂首相がトランプ米大統領に渡した「金のかぶと」=人形のはなふさ提供首相が贈ったかぶ