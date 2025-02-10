歌手、俳優の美輪明宏さんがみなさんの心を照らす、とっておきのメッセージと書をお贈りする『婦人公論』に好評連載中「美輪明宏のごきげんレッスン」。２月号の書は「ノスタルジア」です。【美輪さんの書】ノスタルジア* * * * * * *ノスタルジーとは《魂の本籍地》を想う心私にとって「ノスタルジー」という言葉から思い起こされるのは、15歳まで過ごした長崎の情景です。戦前の長崎は、東洋と西洋の文化が入り混じる独特な雰囲