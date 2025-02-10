知人女性に携帯電話で連続してメッセージを送り続けた男が10日、ストーカー行為の疑いで逮捕されました。ストーカー規制法違反の疑いで逮捕されたのは、妙高市に住む自称、風俗店従業員の男（31）です。警察によりますと男は、30代の知人女性に対し、ことし1月下旬ごろ、携帯電話で交際を拒否しているにも関わらず、連絡を要求するメッセージを計20回送信するストーカー行為をし