日本サッカー協会は２月10日、U-20アジアカップの臨むU-20日本代表の選手背番号を発表した。10番を背負うのは川崎フロンターレの大関友翔。先のスーパーカップで際立つパフォーマンスを見せたサンフレッチェ広島の中島洋太朗は８番、サウサンプトン加入内定の高岡伶颯は20番を付ける。【画像】ワールドカップの出場権をかけてアジアカップに挑むU-20日本代表招集メンバーを一挙紹介！背番号付きのメンバーリストは以下のとお