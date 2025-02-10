現地時間２月９日に開催されたFAカップ４回戦で、アンジェ・ポステコグルー監督が率いるトッテナムは、アストン・ビラと敵地で対戦。１分にジェイコブ・ラムジー、64分にモーガン・ロジャーズにゴールを奪われた後、90＋１分に新加入のマティス・テルが１点を返すのが精一杯で、１−２で敗れた。プレミアリーグで14位に沈むトッテナムに残された今季のタイトル獲得の可能性は、事実上、ヨーロッパリーグのみに。2007-08シーズ