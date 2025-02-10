俳優で画家の片岡鶴太郎（70）が10日、ニッポン放送「ラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜前11・30）にゲスト出演した。パーソナリティーの放送作家・高田文夫氏が「今朝は何時起きで？」と聞くと、正午過ぎにゲストとして登場した片岡は「11時ですよ、今朝というか昨夜11時です」と答えた。そして、「夜の11時に起きて、ヨガを朝5時までやって、朝食摂って。だから今、起きて12時間たってますからバリバリです。普通の朝7時に起