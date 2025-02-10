ＭＬＢではカブスのバッテリー組が３０球団最速となる９日（日本時間１０日）からキャンプインした。戦力を整え、新シーズンに向けて本格的に動き始める中、米メディアの間では昨年の?反省会?も続いている。特にヤンキースは、地元ニューヨークで行われたワールドシリーズ（ＷＳ）第５戦で内野守備が乱れ、中堅手のアーロン・ジャッジ外野手（３２）まで落球し、５点のリードを守れずドジャースに大逆転負けを喫した。東西の