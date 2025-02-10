舞台「千と千尋の神隠し」（原作・宮粼駿、製作・東宝、協力・スタジオジブリ、共同製作・ＰＷプロダクションズ）が１０日、英ロンドンで行われた演劇賞「ＷＨＡＴＳＯＮＳＴＡＧＥＡＷＡＲＤＳ」授賞式で最優秀新作演劇賞に選出された。演劇ファン参加型で今年２５年目を迎えた歴史ある演劇賞。授賞式には、翻案・演出のジョン・ケアード氏、プロデューサーの尾木晴佳氏（東宝）、共同プロデューサーのイアン・ギリー