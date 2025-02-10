白菜と豚肉に“ちょい味プラス”が決め手のお鍋レシピ2選【画像17枚】冬の旬野菜！白菜のおかず鍋のおいしい季節が到来！ 旬の野菜、白菜と豚肉を使って冬のおいしさをたくさん味わってみませんか。材料が同じでも味付けが変わるとまったく別のおいしさが広がりますよ。シンプル具材なのに満足度の高い2品をご紹介します。＊＊＊■ 豚肉と白菜のみそバター鍋たっぷりのバターでまろやかな味わいにたっぷりのバターでまろやかな