ＤｅＮＡの度会隆輝外野手が１０日、自身のＳＮＳでインフルエンサーのなっちーさんとの交際を宣言。なっちーさんも自身のインスタグラムで報告をした。ストーリーズで「度会さんのＳＮＳでも発表がありましたが横浜ＤｅＮＡベイスターズの度会選手とお付き合いをさせていただいております」と報告。「彼の仕事に対する熱い思いを応援し、支えながら私自身も頑張っていけたらと思います」とつづり「温かく見守っていただけま