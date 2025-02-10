「広島春季キャンプ」（１０日・日南）広島のドラフト２位・佐藤柳之介投手が今キャンプ２度目のライブＢＰに登板。末包らを相手に安打性０本の圧巻投球を見せた。スタート時こそ緊張からかボールが上ずる場面もあった左腕。だが出どころの見えづらいフォームから繰り出されるストレートはキレ十分。打者よりも投手の調整が早い時期だが、ほとんどの打者が差し込まれていた。田村からは空振りを奪うシーンもあった。変化球