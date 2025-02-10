アメリカのトランプ大統領は、1セント硬貨の製造を取りやめる考えを表明しました。【写真を見る】トランプ大統領 1セント硬貨の製造中止を指示 「製造に2セント以上かかる」として「非常に無駄なことだ！」と指摘トランプ大統領は9日、SNSに投稿し、「私は財務長官に対し、新しいペニー＝1セント硬貨の製造を中止するよう指示した」と明らかにしました。1セント硬貨を1枚製造するには2セント以上の費用がかかっていると