春風亭昇吉さんのチャリティー落語会が8日、熊本市西区のくまもと森都心プラザで開かれました。 このチャリティー落語会は、女性や女児の生活向上を目指すボランティア団体｢国際ソロプチミスト熊本‐すみれ｣が主催しました。会場では400人以上の観客が、巧みな話芸を楽しみました。落語会の収益の一部は、女性の支援のために活用されるということです。