静岡市議会2月定例会が2月10日に開会し、一般会計で3885億円の2025年度予算案などが提出されました。 【写真を見る】「変革進め予算を有効活用する」2月定例会開会 過去最大3885億円の一般会計予算案など提出＝静岡市 10日に開会した静岡市議会2月定例会では、2月補正予算案や2025年度の当初予算案など110の議案が提出されました。 ＜静岡市 難波喬司市長＞ 「静岡市政は『政策執行』に大きな問題がありました。今でも『まだそ