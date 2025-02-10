米エヌビディアのグラフィックボードを求めて秋葉原に多くの人々が殺到した/Obtained by CNN東京（ＣＮＮ）東京・秋葉原で先月下旬、米半導体大手エヌビディアのグラフィックスカード新製品を買い求めようとする客がパソコン店前に殺到して混乱を引き起こす騒ぎがあった。米中対立が中国の熱狂的ゲーマーや再販業者に与えている影響を映し出す騒動だった。秋葉原にある「パソコン工房」前には１月３０日、４００人あまりが詰めかけ