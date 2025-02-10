原爆資料館の年間入館者数が過去最多を更新しました。円安のほか世界情勢による関心の高まりが要因とみられています。 原爆資料館の今年度の入館者数はこれまでの最多だった昨年度の１９８万１７８２人を９日に上回り、過去最多を更新しました。 資料館は増加の要因として円安を背景とした外国人旅行者の増加や世界情勢の緊迫化による関心の高まりなどをあげています。 資料館では開館時間の延長やオンラインによるチケット販売