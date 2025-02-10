広島県福山市の立体駐車場で点検作業をしていた男性作業員が重りの下敷きになり死亡しました。 ９日午後６時２５分ごろ福山市元町の立体駐車場で、「作業中に挟まれた」と別の男性作業員から消防に通報がありました。 この事故で点検作業にあたっていた福山市野上町の会社役員 山本俊之さん（５１）が車両を載せる台を上げ下げさせるための重りの下敷きになり死亡しました。 警察によりますと山本さんは駐車場の利用者から「車