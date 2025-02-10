「不倫×復讐って最高！」「復讐がうまくいくとスカッとする！ この後の展開も楽しみ」。SNSでも大きな反響を呼んでいるドラマプレミア23「財閥復讐〜兄嫁になった元嫁へ〜」(毎週月曜夜11時6分)。渡邊圭祐の冷酷な演技、瀧本美織のしたたかな表情…怒濤の展開が話題の冬ドラマだ。愛人の子として財閥に引き取られ、親族によって虐げられてきた由貴也(渡邊圭祐)。唯一心を許せる存在だった妻・絵理香(瀧本美織)にも裏切られ、"サレ