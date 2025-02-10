三井ショッピングパーク ららぽーと5施設(アーバンドック ららぽーと豊洲・富士見・愛知東郷・EXPOCITY・堺)は2月6日〜14日、5人組K-POPガールグループ「ILLIT(アイリット)」と、バレンタインをテーマにしたコラボレーション「LaLaport×ILLIT Special Valentine」を開催する。LaLaport×ILLIT Special Valentine期間中は、ILLITメンバーによる「撮りおろしコメント映像」や、人気楽曲のミュージックビデオを館内デジタルサイネー