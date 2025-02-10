任期満了に伴う宇城市長選挙の投開票が9日行われ、元県議会議員の末松直洋氏が初当選しました。宇城市長選は、3期を務めた現職が引退を表明し、無所属新人4人の戦いとなりましたが、元県議会議員の末松直洋氏(62)が1万票あまりを獲得し、初当選しました。■当選した末松直洋氏「この半年間いろんなことがありました。私1人の力ではどうしても勝てなかった選挙であります。宇土市･宇城市･美里町はひとつです。チーム宇城を県