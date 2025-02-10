10日未明、人吉市で火事があり、住宅など2棟が全焼しました。けが人はいませんでした。 警察と消防によりますと10日午前3時半頃、人吉市願成寺町にある田端喜三郎さん(85)の住宅から出火しました。火は約5時間後に消し止められましたが、田端さんの木造2階建て住宅と木造平屋の小屋あわせて約130平方メートルを全焼しました。出火当時、この家には田端さんの妻と息子の2人がいましたが、逃げ出してけがはありませんでした