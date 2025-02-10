U-20アジアカップに臨む日本代表メンバーの背番号を発表日本サッカー協会（JFA）は2月10日、U-20アジアカップに臨む日本代表メンバーの背番号を発表した。サンフレッチェ広島の18歳MF中島洋太朗、プレミアリーグのサウサンプトン入りするFW高岡伶颯（日章学園高）ら、23名の番号が明らかになった。今大会は、今年9月に開幕する「FIFA U-20ワールドカップ」の出場権を兼ねており、ベスト4入りで本大会の出場権を獲得する。アジ