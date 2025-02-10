アメリカのトランプ大統領は9日、アメリカに輸入される鉄鋼やアルミニウムに対し、すべての国を対象に25％の関税を課すことを10日に表明すると明らかにしました。これを受け、林官房長官は会見で「措置の具体的な内容と我が国への影響を十分精査した上で、適切に対応していく」と述べました。