「じっくり聞いタロウ〜スター近況㊙報告〜」（毎週木曜深夜0時）。2月6日（木）の放送では、「元アイドル＆元グラドルキャバ嬢大集結SP」をお届け！【動画】シャンパンタワーの太客が失踪？元アイドルキャバ嬢の「バースデーイベント」＆キャバ嬢のすっぴん番組は、元アイドルで六本木「JUNGLE TOKYO」のトップキャバ嬢・りこさんのバースデーイベントに密着！当日りこさんを訪ねると、イベントの目玉であるシャンパンタワ