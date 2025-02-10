文在寅（ムン・ジェイン）前大統領が「12・3非常戒厳」の目的として、尹錫悦（ユン・ソンニョル）大統領が「従北（親北）反国家勢力の粛清」を掲げたことについて、「妄想の病が深刻だ」と批判した。【注目】男性2人と三次会…文在寅の娘、飲酒運転“当日”の行動さらに、自身が尹大統領を検察総長に抜擢したことが「尹錫悦大統領誕生のきっかけとなった」とし、「後悔している」と述べた。文前大統領は、2月10日に公開された韓国