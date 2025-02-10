鹿屋市で9日夜、火事があり、住宅1棟が全焼しました。 鹿屋警察署によりますと、9日午後10時すぎ、鹿屋市串良町細山田で「住宅が燃えている」と住人から119番通報がありました。 消防車など4台が出て消火にあたり、火はおよそ1時間半後に消し止められましたが、この火事で無職・末滿義秋さん(78)の木造平屋の住宅1棟およそ140平方メートルが全焼しました。 住宅は借家として使用されており、4人が同居していて、出火当時