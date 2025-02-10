鹿児島市議会の3月定例会が10日開会し、バスやタクシーの運転手を確保するための関連事業費などを盛り込んだ一般会計補正予算案などが提案されました。 10日開会した本会議では、一般会計に119億3000万円余りを追加する補正予算案など議案18件が提案されました。 補正予算案には運転手が不足している民間路線バスとタクシー事業者の支援として、新たに市内で就職した人に対し、バスで30万円、タクシーで15万円