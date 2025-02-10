BE:FIRSTが、初のドームツアー＜BE:FIRST DOME TOUR 2024-2025 “2:BE“＞を行った。◆ライブ写真1月9日、東京ドーム公演2デイズの2日目。巨大なLEDビジョンには宇宙船の中で宇宙服に身を包み、次々と目を覚ますSOTA、SHUNTO、MANATO、RYUHEI、JUNON、RYOKI、LEOの7人の姿が映った。BE:FIRSTが2024年8月にリリースした2ndアルバム『2:BE』のアートワークのモチーフは「宇宙」だが、ドームツアーのコンセプトも「宇宙」だ。巨大なス