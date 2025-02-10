人気アイドルグループ「櫻坂46」の元メンバー・松平璃子さんが自身のＳＮＳを更新。インスタグラムのアカウントが凍結されたことについて、その心境を綴りました。 【写真を見る】元・櫻坂46・松平璃子さんインスタ凍結に悲しみ「大泣きしちゃう。あー帰ってきてインスタ！」松平璃子さんのインスタグラムは「このページはご利用いただけません。リンクに問題があるか、ページが削除された可能性があります。」と、表示さ