コンビニやスーパーの売り場で見かける「プライベートブランド」（PB）商品。同じ売場でその界隈の「定番」と並べられていることもありますよね。いつもの定番にしようかな。でもPBも捨てがたい……と悩んだ経験はありませんか？PBだって、あなどれないぞそこで、「定番」とPB商品とを詳細に比較して、「どっちを買うべきか」を独断と偏見で決めてしまおうという当企画。第9回（→第8回）となる今回は、パリパリした食感がたまらな